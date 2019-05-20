600 لاعب في مركزي التدريب الإقليمي لاتحاد القدم بـ #االرياض و #المدنية_المنورة

صحيفة الخليج الإلكترونية يواصل مشروع مركز التدريب الإقليمي الذي أطلقه الاتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من شهر مايو الجاري في مدينتي الرياض والمدينة المنورة تدريباته اليومية، بعد أن استقبل أكثر من 600 موهبة تقدمت بطلب التسجيل خلال الأيام الماضية.

ويستقبل رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة التدريبات اليومية للمواهب التي وقع الاختيار عليها، وتمكنت من اجتياز الكشف الطبي للبرنامج، تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين.

وتنوعت التدريبات اليومية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بين محطات متعددة تختبر المهارات الأساسية لكرة القدم، واللعب تحت الضغط والمناورات كمرحلة أخيرة.

وتهدف المرحلة التجريبية من مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا، وفق خطة طويلة المدى تهدف إلى الاهتمام بالمواهب الحقيقية تحت رعاية الاتحاد، ويتكون المشروع من أربع مراحل: الإعلان، والتجارب والاختبارات، ومرحلة التدريب في المركز، وختام المرحلة وتقييم المشروع.

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