الأخضر_الشاب يعاود تدريباته في #البرتغال ويغادر غدًا إلى #بولندا

صحيفة الخليج الإلكترونية عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره المُقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب البرتغال أمس في آخر المباريات التجريبية.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية صباح اليوم على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، الذي قسّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين ركّزت المجموعة الثانية العمل على الكرات الثابتة الهجومية.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين فترةً حرة في الفترة المسائية، على أن تغادر بعثة “الأخضر” إلى بولندا صباح الغد للمشاركة في منافسات كأس العالم.

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