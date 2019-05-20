شكرا لقرائتكم خبر عن اتصل نجله بـ«الملك سلمان» ليخبره.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ابن باز» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث ابن الشيخ عبدالعزيز بن باز، عن اللحظات الأخيرة في حياة والده، حيث قال إن أباه أدى عُمرة في مكة في آخر شهر ذي الحجة عام 1419، ورجع إلى البيت بعد أسبوع وكان يستقبل آلاف الناس، وفي غرة محرم 1420 دخل لكي يرتاح في غرفته.

وأضاف: في برنامج اللقاء من الصفر على قناة mbc “في الفجر اتصلت أمي بي وطلبت مني القدوم فوراً لأن الشيخ لا يرد عليها، ونقلناه إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا لهم إنه تُوفي.

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وتابع نجل الشيخ ابن باز رحمه الله: “اتصلت بالملك سلمان – حفظه الله – حيث كان أمير الرياض حينئذ ليخبره بالأمر، واتفقا أن تكون الصلاة عليه في مكة المكرمة”.

ولفت إلى أن والده صلى عليه 32 مليون شخص حول العالم تقديراً لمكانته العلمية وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.