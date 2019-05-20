شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستشهد بـ«زعيم داعش» للرد على مزاعم فلسطيني.. ما القصة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، معرفته بشخص فلسطيني مقيم في النرويج اسمه إياد البغدادي، ادعى أن السعودية هددته، وقال: “ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي”.

وقال الجبير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده فجر أمس الأحد، إن البغدادي الوحيد الذي سمع به هو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعـش، المطلوب دولياً، نافياً أي تهديدات وُجهت لذلك الشخص المسمى إياد البغدادي.

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وأضاف أن هذا الشخص ربما يدعي ذلك للحصول على إقامة دائمة في بلد ما، مؤكداً أن السعودية لا تطارد إلا الإرهابيين ولا تطالب إلا بالقبض على الإرهابيين.

يُذكر أن الفلسطيني إياد البغدادي، المقيم في المنفى السياسي في أوسلو منذ 2015، أعلن في شهر أبريل الماضي أن أجهزة الأمن النرويجية نقلته إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر عليه.