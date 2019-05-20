وزير الثقافة يدشن حسابه في «ويبو» الصيني بهدف تعزيز التواصل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، الذي يستخدمه شهرياً أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.

وتضم منصة “سينا ويبو” عدداً من السياسيين من مختلف دول العالم من بينهم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.

ويفتح حساب سمو وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، حيث يهدف تواجد سموه في هذه المنصة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.

ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة 2030.