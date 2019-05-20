شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فى الخارجية الأمريكية يؤكد سقوط صاروخ بالقرب من سفارة واشنطن ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية سقوط صاروخ بدائي الصنع في المنطقة الخضراء بالقرب من سفارة واشنطن لدى بغداد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز العربية" عن المسؤول ( الذي لم تسمه) مساء اليوم، الأحد، قوله إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار كبيرة ولم تتأثر أي منشأة يوجد فيها أمريكيون.

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وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجهات المعنية تحقق في ملابسات الحادث.