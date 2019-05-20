شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فى الخارجية الأمريكية يؤكد سقوط صاروخ بالقرب من سفارة واشنطن ببغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية سقوط صاروخ بدائي الصنع في المنطقة الخضراء بالقرب من سفارة واشنطن لدى بغداد.
ونقلت قناة "سكاي نيوز العربية" عن المسؤول ( الذي لم تسمه) مساء اليوم، الأحد، قوله إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار كبيرة ولم تتأثر أي منشأة يوجد فيها أمريكيون.
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجهات المعنية تحقق في ملابسات الحادث.
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