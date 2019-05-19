شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتبارى مصنعو الهواتف الذكية لتطوير أجهزة تواكب الثورة القادمة في عالم الاتصالات، المتمثلة في شبكات الجيل الخامس أو 5G، التي ستبدأ بالانتشار هذا العام، مقدمة العديد من المزايا والقدرات غير المسبوقة، حيث تمثل هذه التقنية الجيل الجديد من معايير الاتصالات المتنقلة، وتعد بسرعة فائقة وتغطية كبيرة للشبكات اللاسلكية.

وتصل السرعة الجديدة لهذه الشبكة إلى 4.5 غيغابت في الثانية، في الوقت الذي تبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع نحو 600 ميغابت في الثانية.

وكشف تقرير نشره موقع “تي 3” التقني عن أفضل الهواتف التي تدعم هذه التقنية المتطورة:

سامسونغ غالاكسي إس 10

يدعم الهاتف شاشة قياس 6.7 إنش بتقنية “أموليد” مع كاميرا ثلاثية الأبعاد، فضلاً على بطارية سريعة الشحن 4500 ميلي أمبير/ساعة.

وزُود الهاتف بذاكرة وصول عشوائية 8 غيغابايت، بينما تبلغ سعة التخزين 256 غيغابايت.

هواوي ميت إكس

يأتي الهاتف القابل للطي بشاشة قياس 8 إنشات؛ وهو مزود بمعالج “كيرين 980″، وذاكرة وصول عشوائية 8 غيغابايت، بينما تصل سعة التخزين إلى 512 غيغابايت، كما أنه يدمج بطارية 4500 ميلي أمبير/ ساعة.

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وسيأتي الهاتف الذي يتوقع طرحه في الأسواق هذا الصيف بسعر 2540 دولاراً أمريكياً.

أوبو رينو

يتميز الهاتف بشاشة قياس 6.6 إنشات بتقنية “أوليد”، هذا إلى جانب كاميرا ثلاثية العدسات في الجزء الخلفي من الجهاز، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف في الأسواق بشهر يونيو القادم بسعر يصل إلى ألف دولار أمريكي.

إل جي في 50 ثينك

يدمج الهاتف معالج “سنابدراغون 855″، ويأتي بشاشة قياس 6.4 إنش، ونظام تصوير ثلاثي العدسات، وبطارية سعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة.

وبفضل تقنية التحكم بعمق الفيديو، تتميز اللقطات التي يجري تصويرها بجودة عالية؛ نظراً لالتقاط الأجسام المصورة بشكل أفضل.

ون بلس 7 برو

أكثر ما يميز الهاتف شاشته المنحنية قياس 6.7 إنش وكاميرته ثلاثية العدسات، وتلك الخاصة بصور “السيلفي”، ومكبرات الصوت التي تدعم تقنية “دولبي أتموس”، وبطارية سعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة، تتيح شحن نصف طاقة البطارية في غضون 20 دقيقة.