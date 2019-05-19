شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادمة.. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية في كورنيش الخبر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اشتعال نيران هائلة في خيمة رمضانية في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وكانت فِرَق الدفاع المدني قد تمكنت خلال الساعات الماضية، من السيطرة على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر؛ حيث التهمت النيران الخيمة بأكملها، دون وقوع إصابات بفضل الله.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، أن “مدني الخبر أخمد حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد”.