شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض» تقبض على الملثمين سارقي محل تموينات الرياض.. وتكشف مفاجأة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، القبض على مواطنين اثنين شاركا مع ثالث في تنفيذ جريمة سطو على عاملٍ بمحل للتموينات، وسلبوا مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، في بيانٍ صحفي: إنه “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم”.

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وأوضح أن الجناة “ثلاثة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ حيث تم القبض على اثنين منهما، واتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية”.

وختم “التويجري”، بقوله: “شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.