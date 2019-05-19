الان تتابع شاهد.. رجل أمن يحمل مسنا لمساعدته على صعود الدرج في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحت عنوان “الإنسانية في أروع صورها”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل أمن داخل المسجد الحرام في يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهو يحمل مسنا لمساعدته على صعود الدرج.

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