إيران تفضل حروب الوكالة.. مؤسسة استخباراتية: لن تلجأ طهران لصدام مباشر مع واشنطن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم التهديدات التي تُطلقها إيران ونيتها في استهداف المصالح الأمريكية في دول الخليج العربي، بعد تضييق واشنطن الخناق عليها، إلا أن مؤسسة «صوفان جروب» للاستخبارات والأمن الدولي، قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها بذل جهد أكبر لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، على خلفية التوترات الأخيرة بين البلدين.

واستبعدت المؤسسة التي يترأسها علي صوفان، مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي المتخصص في شؤون الإرهاب، نشوب مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بين البلدين، ملمحةً إلى أن الصورة الذهنية عن الولايات المتحدة ساءت إلى حدٍّ كبير خلال العقد الماضي، داخل الشرق الأوسط.

وأضافت في تقرير صادر عنها مؤخرًا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها عليهم اللجوء لسلسلة من الإجراءات الصارمة والمعقدة لتحجيم النفوذ الإيراني، مشيرةً إلى أنهم لن يستطيعوا القضاء عليه إذا استمر بصورته الحالية، إلا عبر العمل العسكري، وهو خيار غير مناسب في الوقت الحالي.

وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضاعفت الضغط على إيران، منذ توليه للسلطة في عام 2017، وانسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة «5+1» مع إيران، بالإضافة لتصنيفها للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وردت إيران على تلك الخطوة بإعلان أن الجيش الأمريكي بكامله منظمة إرهابية، وهو الإجراء الذي اعتبرته «صوفان جروب» تمهيدًا لاستهداف القوات الأمريكية داخل الشرق الأوسط، عن طريق إيران ووكلائها.

وفي أعقاب ذلك، أرسلت الولايات المتحدة عددًا من قطعها البحرية وطائراتها القاذفة الاستراتيجية إلى منطقة الخليج؛ للرد على أي استفزاز محتمل من قبل إيران.

Advertisements

واعتبرت المؤسسة أن إيران لن تلجأ للصدام العسكري المباشر مع الولايات المتحدة؛ لأنها تفضل حروب الوكالة، إذ عملت على تمويل وتسليح وتدريب فصائل مسلحة أغلبها من الشيعة، ودعمهم للسيطرة على مقاليد الأمور في بلدانهم، ونجحت تلك الاستراتيجية في خلق كيانات شبه عسكرية تابعة لإيران تخوض الحروب بدلًا منها دون أن تلقي إيران بقواتها في المعارك.

وختمت «صوفان جروب» للاستخبارات والأمن الدولي بأن إيران استفادت من الظروف التي مرت بها المنطقة العربية، مثل الثورات، والأزمة الخليجية، وحرب اليمن، لافتةً إلى أن استراتيجية إيران في المنطقة ستتواصل ما لم تكن هناك خطوات جادة لإيقافها.

استهداف السفارة الأمريكية

وكشف الجيش العراقي، في بيانٍ مقتضبٍ، اليوم الأحد، أن صاروخًا من طراز «كاتيوشا» سقط في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة بغداد، إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومصالح حكومية عديدة، أبرزها مقر الحكومة والبرلمان والجيش، فضلًا عن مقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية.