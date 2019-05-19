- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
وقال الصفدي: "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها".
وبحث الوزيران التطورات في منطقة الخليج العربي التي يشكل أمنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد الوزيران على "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدين "استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع في المنطقة وسبل حل الأزمات التي تواجها بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية".
وأكد الصفدي وابن زايد: "عمق علاقات البلدين الاستراتيجية التي تتطور بشكل مستمر وفي جميع المجالات برعاية مباشرة من قيادتي البلدين. وتضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد على ذلك، خلال اتصاله مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي، بعد العملية التي استهدفت أربع سفن مدنية في مياه الإمارات الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: نقف مع الإمارات للتصدي لأي تهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.