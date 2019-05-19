الأردن: نقف مع الإمارات للتصدي لأي تهديد

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عمان — سبوتنيك. جاء ذلك بحسب بيان للخارجية، مساء اليوم الأحد 19 مايو / آيار، عقب مباحثات الصفدي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال الصفدي: "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها".

وبحث الوزيران التطورات في منطقة الخليج العربي التي يشكل أمنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

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وشدد الوزيران على "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدين "استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع في المنطقة وسبل حل الأزمات التي تواجها بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية".

وأكد الصفدي وابن زايد: "عمق علاقات البلدين الاستراتيجية التي تتطور بشكل مستمر وفي جميع المجالات برعاية مباشرة من قيادتي البلدين. وتضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد على ذلك، خلال اتصاله مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي، بعد العملية التي استهدفت أربع سفن مدنية في مياه الإمارات الإقليمية.