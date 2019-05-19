السيسي: سعدت بإفطاري مع مجموعة من "أبناء الوطن" (صور)

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على "فيسبوك" صورا، من الإفطار، الذي يحمل اسم "إفطار العيلة".
وقال الرئيس المصري: "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن، الذين رأيت في أفكارهم وعيا بواقعنا وأملا بمستقبلنا وطموحا يليق بعزائمنا".
وأضاف: "فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم".
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