الإمارات تقدم 80 ألف وجبة إفطار في اليمن

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ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي الأحد أنه قدم 80 ألف وجبة إفطار لليمنيين في أول عشرة أيام من شهر رمضان، بحسب بيان.

وأكد البيان أنه تم توزيع وجبات الإفطار على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وأنه استهدف النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر فقرا.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.