شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الأردنى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في ظل ما يجمع دولة الإمارات والأردن من علاقات تاريخية وثيقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان على ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيدا بالجهود التي يقوم بها البلدان لتعزيز العمل العربي المشترك.
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