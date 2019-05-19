شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مجموعة إرهابية خططت لتهديد أمن تكريت بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، القبض على قائد مجموعة إرهابية خططت لتهديد أمن تكريت. وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن قيادة العمليات الخاصة الثانية فرع صلاح الدين تمكنت من تنفيذ عملية إلقاء القبض على أحد العناصر الذي يقود مجموعة إرهابية تخطط لتهديد أمن مدينة تكريت".. مشيرا إلى أن العملية تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة.

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