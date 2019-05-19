شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، إنه تم العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية بدأت عمليات تمشيط فى المنطقة الخضراء ومحيطها، وتم العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد.

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وكانت خلية الإعلام الأمنى قد أعلنت سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية فى بغداد، كما قال مصدر أمنى عراقى، إن صافرات الإنذار دوت اليوم فى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

يأتى هذا فى الوقت الذى يتصاعد فيه التوتر فى المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، التى أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التى تقع فى المنطقة الخضراء بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأمريكية هناك.