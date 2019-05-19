إخوان مصر تدين تفجيرا استهدف حافلة سياحية غرب القاهرة

إسطنبول / الخليج 365

أدانت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، هجوما استهدف حافلة سياحية في منطقة الأهرامات غرب القاهرة.

وقالت الجماعة، في بيان، إنها تدين الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم ضد أحد الحافلات السياحية بمنطقة الأهرامات ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأكدت على "عهد الأمان للسائحين والوافدين الأجانب على أرض مصر".

وشددت على "حرمة الدماء البريئة وإدانة مرتكبيها في أي مكان".

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الداخلية المصرية عن "تفجير جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب إفريقيا".

فيما نقل إعلام محلي عن مصدر طبي أن التفجير أسفر عن سقوط 10 جرحى على الأقل، دون وقوع قتلى.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة 19.30 مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، استهدف تفجير مماثل حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة؛ ما نتج عنه 4 قتلى، بينهم 3 سياح.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.