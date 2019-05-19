العراق.. استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا بلا إصابات

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

قال مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، إن صاورخاً استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا، وسط بغداد، والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية ومقار الحكومة والبرلمان، من دون إصابات.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على طلب واشنطن من موظفيها غير الأساسيين مغاردة العراق فورًا، بسبب ما وصفته بـ"تهديد حقيقي".

وتقول واشنطن إنها تخشى من أن يشّن وكلاء إيران في العراق، وهي بعض الفصائل الشيعية المسلحة، هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.

وقال أحمد خلف، ضابط في شرطة بغداد، للأناضول، إن "انفجاراً وقع في المنطقة الخضراء، ناجم حسب المعلومات الأولية، عن سقوط صاروخ كاتيوشا مجهول المصدر".

وأوضح خلف أن "السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار تحسبا لهجمات متواصلة"، لافتًا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية".

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وتابع أن "قوات الأمن العراقية بدأت بحملة أمنية واسعة لمعرفة مصدر إطلاق الصاورخ".

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

والثلاثاء الماضي، قال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن بعثة بلاده "في حالة تأهب قصوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".

كما أشار مراقبون إلى وجود تهديدات متزايدة من جانب القوى المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا.

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