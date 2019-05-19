الهلال الأحمر التركي يوزع سلالا رمضانية على أسر متعففة في كوسوفو

بريزرن/ مراسلون/ الخليج 365

وزّع الهلال الأحمر التركي، الأحد، سلال رمضانية على أسر متعففة في مدينة بريزرن جنوب غربي كوسوفو.

جرى توزيع السلال الرمضانية بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر في كوسوفو.

وشارك في عملية التوزيع نائب المدير العام للهلال الأحمر التركي مصطفى طوتقون، والقنصل التركي العام في بريزرن أيلم آلتونيا، ومسؤول الاقتصاد والمالية في بلدية بريزرن أرتان سميدجي.

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وقال طوتقون، لمراسل الخليج 365، إن الهلال الأحمر التركي يعمل على توزيع سلال رمضانية على الأسر المتعففة في 38 دولة.

وأضاف أن الهلال الأحمر التركي يعمل خلال شهر رمضان على توزيع سلال رمضانية على الأسر التركية والبوشناقية والألبانية المتعففة في جميع أنحاء كوسوفو.



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