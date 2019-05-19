لجنة المهندسين تقيم الخيمة الرمضانية لمهندسي القصيم

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – محيا المطيري: في ليلة من ليالي مهندسين القصيم المتميزة وتفعيلا لدورهم المجتمعي ، ومع روحانيات الشهر الكريم كان الموعد في فندق موفنبيك القصيم مساء السبت الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠ هجري إقامة لجنة هيئة المهندسين بالقصيم الخيمة الرمضانية لمهندسي القصيم بحضور عضو مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس محمد غيث الدويخ وممثل هيئة المهندسين في الاتحاد الهندسي الخليجي وجمع غفير من مهندسي القصيم والمكاتب الهندسية وحضور عميد كلية الهندسة بجامعة القصيم الدكتور مشعل المشيقح وأعضاء هيئة التدريس وعميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم الدكتور سليم السليم وبعض من مدراء ومسؤولين الدوائر الحكومية ، وقد أدار الملتقى المهندس يزيد الجربوع رئيس نادي التوستماستر بعده كلمة ترحيبية وتعريفية لرئيس اللجنة التنسيقية بالقصيم المهندس هاني الضويان الذي أكد أن القطاع الهندسي اليوم يمر في العديد من التحولات والتحديات والفرص والاحتياجات ولطالما يحلم ويفكر المهندس، أن يصمم ويشرف ، وينفذ المشاريع وفق اعلى معايير الجودة والمهنية ليكون الوطن شامخا وفخورا بسواعد أبنائه الوطنية المخلصة والتي تحافظ على شرف ومكانة المهنة ،كما حث الجميع على السعى بمساعدة ودعم المهندسين حديثي التخرج بالتأهيل والتدريب المناسب لبناء كفاءات هندسية تساهم في تنمية الوطن وأتاحة العديد من الفرص الوظيفية وصنع بيئة مميزة لخدمة المجتمع ، ثم تطرق لحاجة قصيم النماء والعطاء للاستنارة بالعقول الهندسية التي تبادر في طرح الأفكار التطويرية والمقترحات والحلول الهندسية المثلى في ظل وجود سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الذي لايألوا جهد في التنمية والتطوير ودعم شباب المنطقة لنكون مواكببين للرؤية الطموحة كمجتمع حيوي وأقتصاد مزهر ووطن طموح وقيادة رشيدة داعمه، كما تحدث عن أسهامات اللجنة ودورها في توفير منصة للتواصل وحلقة ربط فاعلة لايصال الاقتراحات والمبادرات الهندسية لأصحاب القرار والجهات ذات الاختصاص وأسهامهم في رفع الوعي المهني وتنظيم الأنشطة المهنية والأجتماعية وأقامة الدورات والمحاضرات والزيارات المختلفة للمشاريع والمسؤولين ، بعد ذلك فتح المجال للنقاش المفتوح للمبادرات والاقتراحات التي تهتم بتطوير منطقة القصيم وقدم د. علي الصقري نائب رئيس اللجنة لوحة جدارية الكترونية لتقديم الاقتراحات والمبادرات كما تحدث عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس محمد الدويخ في إضاءات على جهود هيئة المهندسين السعوديين على كافة الأصعدة ، وشكر وأشاد باللجنة التنسيقية في القصيم

وتحدث عميد كلية الهندسة بجامعة القصيم الدكتور مشعل المشيقح عما تقدمه الكلية بداية من أستعدادها لدعم كافة البرامج التدريبية وتطرق للشراكات والمبادرات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفيما كل من شأنه رفعة المنطقة، كما حضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي بمنطقة القصيم الدكتور سليمان أبالخيل والأستاذ خالد المقيطيب الذين أشادوا بالمبادرات والمقترحات كما قدم أعضاء اللجنة التنسيقية العديد من المبادرات والاقتراحات لتطوير المنطقة ممثلا في المهندسين م.عساف المطيري و م.بندر الحربي و م.عادل الرشيدي م. سليمان الوشمي م.عياد الحربي

وفي نهاية الملتقى كرمت اللجنة التنسيقية أعضاء المجلس السابق على أنجازاتهم وجهودهم