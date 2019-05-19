نقل #سيميدو الى المستشفى بعد تعرضه لضربة على رأسه

تعرض لاعب نادي ​برشلونة​ ​نيلسون سيميدو​ الى اصابة قوية في راسه خلال المباراة امام ايبار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الأخيرة من ​الدوري الإسباني​.

وتم استبدال اللاعب في استراحة ما بين الشوطين وادخال موسى واغو مكانه قبل نقله الى مستشفى قريبة لإجراء الفحوصات اللازمة.

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وفي مثل هذه الحالات يتم ابقاء اللاعب لفترة في المستشفى من اجل مراقبة وضعه والتأكد من انه سليم بنسبة 100%.

ويذكر ان برشلونة كان قد حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل اسابييع عديدة.