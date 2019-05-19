نقل #سيميدو الى المستشفى بعد تعرضه لضربة على رأسه

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تعرض لاعب نادي برشلونة نيلسون سيميدو الى اصابة قوية في راسه خلال المباراة امام ايبار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
وتم استبدال اللاعب في استراحة ما بين الشوطين وادخال موسى واغو مكانه قبل نقله الى مستشفى قريبة لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفي مثل هذه الحالات يتم ابقاء اللاعب لفترة في المستشفى من اجل مراقبة وضعه والتأكد من انه سليم بنسبة 100%.
ويذكر ان برشلونة كان قد حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل اسابييع عديدة.
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