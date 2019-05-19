تفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير يصيب 14شخصًا

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدف انفجار حافلة سياحية اليوم الأحد عند المتحف المصري الكبير‭‭ ‬‬ بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق اليوم بانفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة يستقلها أربعة مواطنين.

وقالت الداخلية إن عددا من ركاب الأتوبيس والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

كما أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن المتحف آمن ولم تتأثر أية من مبانيه أو أسواره بالانفجار الذي وقع، حيث إن موقع الانفجار يبعد عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا وعن مبنى المتحف مسافة أكثر من 400 متر.