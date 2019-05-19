سكني يواصل العمل في بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج “سكني” عن بدء أعمال البناء في 6 مشاريع سكنية جديدة ضمن المشاريع التي طرحها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث توفر هذه المشاريع نحو 9900 وحدة سكنية، ليصبح إجمالي المشاريع التي تم البدء في تنفيذها 53 مشروعا، توفر أكثر من 95 ألف وحدة سكنية.

وتمتاز الوحدات بجودة التنفيذ والسعر المناسب، لتسهم في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني، ويتيح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني صفحة مخصصة لمتابعة مراحل الإنجاز في جميع المشاريع يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، أن الإنشاءات جارية حالياً في 6 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع توفر 9873 وحدة سكنية متنوعة (شقق – تاون هاوس – فلل)، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة.

وتتوزع المشاريع على 4 مناطق مختلفة، منها مشروع “نبض قيران” الواقع شمال مدينة الرياض على مساحة شاسعة تفوق 1.2 مليون متر مربع، إذ سيوفر المشروع أكثر من 4358 وحدة سكنية موزعة على نماذج مختلفة، تتفاوت ما بين تاون هاوس وشقق سكنية لتلبي جميع الرغبات.

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كما تشمل مشروع “واحة مدى” الواقع غرب مدينة الدمام على مساحة اجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 282 شقة بسعر يبدأ من 308 آلاف ريال وبقسط شهري يبدأ من 1027 ريالا شهريًا، ومشروع “فلل البيرق” شمال غرب مدينة الأحساء ويوفر 192 وحدة من نوع فيلا بأسعار تبدأ من 698 ألف ريال.

أما مشاريع مدينة جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي “الجوهرة رزيدنس” و”فينان” الواقعين بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يوفر الأول 990 شقة، فيما يوفر الآخر 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، تتكامل فيها جميع الخدمات الحكومية والمرافق العامة والتجارية، كما بدأ البناء في مشروع “درة المدينة 2” على امتداد طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة، إذ يوفر نحو 1877 شقة سكنية ويحوي العديد من الخدمات والمرافق العامة.

وتحرص الوزارة على أن تكون المشاريع المنفذة ذات جودة عالية وسعر مناسب تتراوح بين 250 و750 ألفا، مع تكامل بينتها التحتية بالإضافة الى المواقع المخصصة للمدارس والجوامع والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، إضافة إلى مواقع تم تخصيصها للجهات الحكومية لتكون مشاريع سكنية متكاملة توفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.