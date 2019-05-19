سيرجي روبيرتو : عشنا موسمًا عظيمًا

كشف لاعب نادي ​برشلونة​ الاسباني ​سيرجي روبيرتو​ عن سعادته في الأداء الذي قدمه الفريق الكتالوني خلال منافسات الليغا هذا الموسم، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2 – 2 ضد إيبار في الجولة الأخيرة من البطولة التي توج بها الفريق الكتالوني.

ونشرت صحيفة ماركا تصريحات روبيرتو التي اتت على الشكل التالي :”الدافع وراء المباراة هو الاستعداد لنهائي كأس الملك، حيث يلعب إيبار بطريقة 4-4-2 مثل فالنسيا، وكانت مباراة بها منافسة عالية للغاية”.

وأضاف :”ميسي لا يتعب أبدًا من التسجيل، وكلما سجل، فهذا يعني أن لدينا المزيد من الفرص للفوز”.

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واختتم :”الدوري هو الذي يحسم الأفضل والأكثر انتظامًا، عشنا موسمًا عظيمًا، رغم أننا ودعنا دوري الأبطال وكنا جيدين للغاية”.