صحيفة الخليج الإلكترونية تأهلت فرق مدارس الثانوية، منارات القصيم و ثانوية الأقصى الأهلية من مدينة جدة، وثانوية المامون من المدينة المنورة وثانوية قرطبة من الرياض الى دور نصف النهائي من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم.

وفاز فريق مدرسة منارات القصيم على فريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من محافظة بيشة بثلاثة أهداف دون رد، بينما فاز فريق ثانوية الأقصى الأهلية بجدة على نظيرة ثانوية الملك فيصل من حفر الباطن بهدف دون مقابل، فيما فاز فريق ثانوية المامون من المدينة المنورة على فريق ثانوية مؤتة بمكة المكرمة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ، كما فاز فريق ثانوية قرطبة من الرياض على فريق مجمع الحقو التعليمي من صبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وستقام مباريات دور نصف النهائي بعد غدٍ الثلاثاء ، بينما ستتواصل مباريات الدور ربع النهائي بمنافسات فرق المرحلة المتوسطة غداً.

وتشهد منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس متابعة ميدانية من كشافي نادي ريال مدريد الإسباني، هيكتور فيسنتا و دانيال لاند بورو اللذان اختارا 40 لاعباً موهوباً للانضمام إلى معسكر ” stc ريال مدريد ” المقررة إقامته الصيف المقبل في مدينة مدريد الاسبانية، وأيضاً كشافي نادي أجاكس الهولندي بيتر مسترز و ماركو فخال و إدواردو ريخيس من نادي ريال أفيدو الإسباني بالاضافة إلى الكشاف المكسيكي ادواردو رويز ، كما شهدت المباريات حضور النجم الايطالي روبرتو دونادوني .

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كانت هذه تفاصيل خبر منافسات #بطولة_المملكة_للنخبة تتواصل.. و40 لاعباً موهوباً يشاركون في معسكر مدريد الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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