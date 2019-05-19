نادي #الشباب يحقق لقب البطولة الرمضانية لكرة اليد للناشئين والشباب

صحيفة الخليج الإلكترونية حقق نادي الشباب لقب البطولة الرمضانية لكرة اليد للناشئين والشباب التي اختتمت منافساتها أمس بالرياض، بعد تصدره سلم الترتيب النهائي العام للبطولة برصيد خمس نقاط، فيما حل نادي المحمل ثانياً بأربع نقاط، بينما جاء نادي كميت ثالثاً بثلاث نقاط، ونادي الفيحاء في المركز الرابع بدون أي نقطة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المنافسات عن فوز الشباب على المحمل (29-27)، وفوز كميت على الفيحاء (23-33).

وتوّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد اخليف الهويشان، وعضو مجلس الإدارة خالد الرشيد، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، نادي الشباب بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي المحمل بالميداليات الفضية، ونادي كميت بالميداليات البرونزية.

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