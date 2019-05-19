ميسي يتوج بسادس “جائزة بيتشيشي” ويكتب التاريخ مجدداً

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صحيفة الخليج الإلكترونية
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، هدافًا لمسابقة الدوري الإسباني، في ختام موسم 2018-19، عقب التعادل مع إيبار في الجولة 38 والأخيرة.
وسجل ميسي هدفين ليقود برشلونة للتعادل مع مضيفه إيبار بنتيجة (2-2)، على الملعب البلدي إيبوروا، في الجولة 38 من الدوري الإسباني .
ورفع ميسي رصيده إلى 36 هدفًا، ليتزعم صدارة هدافي الدوري الإسباني، للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، ويعادل رقم الأسطورة تيلمو زارا، كأكثر المتوجين بلقب هداف الليجا عبر التاريخ.
ووفقًا لموقع “سكاواكا” للإحصائيات، فإن ميسي سجل 50 هدفًا، في جميع المسابقات، للموسم السادس في مسيرته الكروية.
ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة، متوجًا بلقب الدوري الإسباني.
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