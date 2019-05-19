ميسي يتوج بسادس “جائزة بيتشيشي” ويكتب التاريخ مجدداً

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، هدافًا لمسابقة الدوري الإسباني، في ختام موسم 2018-19، عقب التعادل مع إيبار في الجولة 38 والأخيرة.

وسجل ميسي هدفين ليقود برشلونة للتعادل مع مضيفه إيبار بنتيجة (2-2)، على الملعب البلدي إيبوروا، في الجولة 38 من الدوري الإسباني .

ورفع ميسي رصيده إلى 36 هدفًا، ليتزعم صدارة هدافي الدوري الإسباني، للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، ويعادل رقم الأسطورة تيلمو زارا، كأكثر المتوجين بلقب هداف الليجا عبر التاريخ.

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ووفقًا لموقع “سكاواكا” للإحصائيات، فإن ميسي سجل 50 هدفًا، في جميع المسابقات، للموسم السادس في مسيرته الكروية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة، متوجًا بلقب الدوري الإسباني.