“أمير منطقة #الرياض” يستقبل لاعبي #النصر بعد التتويج بالدوري

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود بن محمد آل سويلم، ونائبه عبد العزيز بن جليل الجليل، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، والأجهزة الإدارية والفنية ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق الفريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بداية الاستقبال، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهًا بالمستوى العالي الذي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساته القوية على تحقيق الكأس الغالي، مبينًا دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.

وتوج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد حصد 70 نقطة، ليتزعم الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف.