أمر ملكي بترقية 303 من أعضاء النيابة العامة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بترقية 303 من الأعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.

وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة.

ودعا اللهَ عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم.