انتشال جثة عشريني من سد الهدار في #الأفلاج

صحيفة الخليج الالكترونية انتشلت الجهات المعنية، اليوم جثة شاب عشريني من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج. وكان الشاب قد حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه، ولكن سبق القدر وفارق الحياة قبل انتشاله، ويشار إلى أن المتوفي يعمل رجل أمن بمدني الرياض.

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