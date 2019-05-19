شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 303 أعضاء في النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية 303 أعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب. وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مؤكدًا أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لجهاز النيابة بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم.

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