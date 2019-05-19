سقوط صاروخ كاتيوشا في وسط المنطقة الخضراء ببغداد

سقط صاروخ كاتيوشا الأحد على المنطقة الخضراء التي تضم مقار السفارات الأجنبية في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن العراقية في بيان.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.
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