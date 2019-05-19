اخبار الخليج

مصرع ضابطى شرطة إثر انفجار قنبلة فى جنوب أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ضابطى شرطة إثر انفجار قنبلة فى جنوب أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول أفغاني مصرع ضابطي شرطة، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم هيلمند بجنوب أفغانستان.

 

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم،الأحد، عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله "إن شرطيين آخرين أصيبا أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة الغسالة.

Advertisements

 

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ضابطى شرطة إثر انفجار قنبلة فى جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا