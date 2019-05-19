شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ضابطى شرطة إثر انفجار قنبلة فى جنوب أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول أفغاني مصرع ضابطي شرطة، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم هيلمند بجنوب أفغانستان.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم،الأحد، عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله "إن شرطيين آخرين أصيبا أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة الغسالة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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