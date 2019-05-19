شكرا لقرائتكم دول الخليج بدأت تسيير دوريات أمنية في مياه المنطقة الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:28

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الأحد)، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت، منذ 18 مايو الحالي، تسيير دوريات أمنية في المياه الإقليمية بمنطقة الخليج.



وقال الأسطول الأميركي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات المسلحة للولايات المتحدة ومقره البحرين: «بدأت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تسيير دوريات أمنية مكثفة في المياه الإقليمية بالمنطقة، منذ يوم 18 مايو».

وأضاف، في بيان صحافي نشره على حسابه في موقع «فيسبوك»، أن دول المنظمة «زادت بشكل خاص التنسيق بينها دعما للتعاون الإقليمي على الصعيد العسكري البحري والعمليات الأمنية البحرية في الخليج العربي».

وأشار إلى أن «سفن دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك التابعة للقوات البحرية وخفر السواحل، تعمل في تنسيق وثيق فيما بينها وكذلك مع البحرية الأميركية، بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد في مقر الأسطول الخامس في العاصمة البحرينية المنامة، الأسبوع الماضي».