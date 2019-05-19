العراق: توقيف قيادي في "داعش"

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 19:49

أعلنت العراق امس توقيف قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الموصل.



وقالت خلية الاعلام الامني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "اعتقلت شرطة نينوى، اليوم الاحد، القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري في الموصل". واوضح البيان أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، من القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب (جهاد الأنصاري) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل". واضاف البيان ان "المجرم كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى".

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "اعتقلت شرطة نينوى، اليوم الاحد، القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري في الموصل". واوضح البيان أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، من القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب (جهاد الأنصاري) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل". واضاف البيان ان "المجرم كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى".

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