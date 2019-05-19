شكرا لقرائتكم وزير خارجية الاردن ينوه بدور أوروبا في حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 16:37

شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حق الفلسطينين في الحرية في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.



وشدد الصفدي خلال لقائه أمس السبت الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وغياب الأمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عَلى أمن المنطقة والعالم.

ووفقاً لبيان نشرته وكالة الانباء الاردنية "بترا"، فان وزير الخارجية ثمن دعم الاتحاد الاوروبي ودوله المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (أنروا) والذي أسهم بشكل كبير في سد العجز في موازنة الوكالة العام الماضي واستمراره في تأمين الدعم لأنروا العام الحالي.

وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تثمينها للشراكة الاستراتيجية مع المملكة والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.