شكرا لقرائتكم مقتل جندي نيجيري بهجومين على قوة للأمم المتحدة في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:50

قُتل عنصر نيجيري في قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي وأصيب آخرون في هجومين في تمبكتو وتساليت، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.



وفي بيان صدر في نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الهجومين، مذكرا بأنهما "يمكن أن يشكلا جرائم حرب".

وأوضح البيان أن عنصر الأمم المتحدة النيجيري "قضى متأثرا بجراحه بعد هجوم شنه مسلحون مجهولون في تمبكتو". وأكد أن عنصرا نيجيريا آخر من قوة الأمم المتحدة "أصيب بجروح في الهجوم نفسه".

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وعلى مقربة من تساليت في منطقة كيدال، "أصيب ثلاثة من قوات الأمم المتحدة التشاديين عندما اصطدمت آليتهم المدرعة بعبوة ناسفة"، وفق بيان غوتيريش.

ودعا الأمين العام "سلطات مالي إلى التحرك سريعا لتحديد هوية منفذي هذه الهجمات، والاسراع في إحالتهم إلى العدالة".

وتعد مهمة (مينوسما) الأكثر تكلفة بشريا بين العمليات الراهنة لحفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة. وسقط أكثر من 190 قتيلا من عناصرها منذ انتشارها في 2013، منهم اكثر من 120 في أعمال عدائية، اي أكثر من نصف عناصر الامم المتحدة الذين قتلوا في العالم منذ خمس سنوات.

ولا تزال مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة قوات مالي والقوات الفرنسية والأمم المتحدة، التي دائما ما تتعرض لهجمات، على الرغم من توقيع اتفاق سلام في 2015 كان يفترض أن يعزل الجهاديين بصورة نهائية.