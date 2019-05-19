شكرا لقرائتكم تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:44

أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة على الحدود مع سورية.



وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن التعزيزات العسكرية تتضمن وحدات من القوات الخاصة، انطلقت من عدد من الثكنات العسكرية في عموم تركيا. وأشارت الوكالة إلى أن الوحدات وصلت إلى قضاء قيريق خان بولاية هطاي جنوبي البلاد، ونقلت عن مصادر عسكرية أن التعزيزات ستنتقل إلى وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سورية.

وتعزز تركيا بصورة دائمة مواقعها العسكرية على الحدود مع سورية، حيث تسيطر على مناطق واسعة في محافظة حلب السورية مع القوات الموالية التي تسمى بـ "درع الفرات" و"غصن الزيتون".