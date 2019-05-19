العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة

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محمد عثمان - الرياض - جدة - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 15:02

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.



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