شكرا لقرائتكم بابا الأقباط في مصر: الكنيسة ليست حزباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 22 ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:18

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني إن الكنيسة المصرية ليست حزباً وإنما أقدم كيان شعبي في مصر، مشيداً بجهود الدولة في تقنين الكنائس، لافتاً إلى أن كنيسة جديدة تقنن كل يوم تقريباً.



وقال البابا في حديث مع قناة الكنيسة الرسمية "سات" خلال زيارته الرعوية إلى إلمانيا، إن الكنيسة ليست حزباً، وأنا لم أدرس علم السياسة، وما أصنعه يندرج تحت المواطنة.

وأضاف بابا الأقباط: الكنيسة تدرس الخط الوطني منذ نشأتها، وهي أقدم كيان شعبي على أرض مصر تاريخياً، أما فيما يتعلق بالحاضر فكل الأقباط مواطنون مصريون وأنا مواطن مصري، ودورنا المشاركة في الوطن وهذا يسمى حقوق وواجبات في المواطنة، والسياسة من خلال الأحزاب، والكنيسة ليست حزباً.

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وأشاد البابا تواضروس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبجهود الدولة في تقنين أوضاع الكنائس.

واستعرض البابا ما قاله للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش زيارته، إذ أكد أن الأوضاع في تحسن يوماً بعد يوم، قائلاً: الحكومة قننت 900 كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس. وتابع أنه عندما يكون ابنك حاصلا على ثلاثة من عشرة فهذا أمر غير جيد، لكن عندما يحصل على أربعة من عشرة فهذا تحسن، وعندما يحدث ذلك نقول، وما قلته إن الوضع يتحسّن يوما بعد يوم، والآن يوجد قانون لبناء الكنائس وقانون للتقنين، وانتهينا من تقنين 900 مكان خلال سنتين، بما يعنى تقنين مكان كل يوم.

كما تطرق البابا إلى مشاركة الرئيس الأقباط احتفالاتهم في الكنائس باعتباره أحد مؤشرات تحسن الأوضاع، لافتاً أيضاً إلى افتتاح كاتدرائية الميلاد ومسجد الفتاح العليم في آن واحد في كانون الثاني (يناير) الماضي. والكاتدرائية هي الأكبر في الشرق الأوسط.