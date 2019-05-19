سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء ببغداد

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر"، لافتة إلى أن التفاصيل سترد لاحقا.

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ونقلت وسائل إعلام عراقية أن "دوي انفجار سمع وسط بغداد، بينما أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء فور ذلك".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "القوات الأمنية تنفذ عملية تفتيش في محيط المنطقة الخضراء".

وتضم المنطقة الخضراء مبانٍ حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات على رأسها السفارة الأمريكية.