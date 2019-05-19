اخبار الخليج

سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر"، لافتة إلى أن التفاصيل سترد لاحقا.

© AP Photo / Suez Canal Authority via AP

ونقلت وسائل إعلام عراقية أن "دوي انفجار سمع وسط بغداد، بينما أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء فور ذلك".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "القوات الأمنية تنفذ عملية تفتيش في محيط المنطقة الخضراء".

وتضم المنطقة الخضراء مبانٍ حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات على رأسها السفارة الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا