سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء ببغداد

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر"، لافتة إلى أن التفاصيل سترد لاحقا.
© AP Photo / Suez Canal Authority via AP
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "القوات الأمنية تنفذ عملية تفتيش في محيط المنطقة الخضراء".
وتضم المنطقة الخضراء مبانٍ حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات على رأسها السفارة الأمريكية.
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