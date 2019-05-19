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اليمن ترحب بدعوة العاهل السعودى عقد قمة عربية طارئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت اليمن بدعوة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لعقد قمة طارئة لقادة الدول العربية بمكة المكرمة، للوقوف أمام التحديات التى تمر بها المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمى والدولى، فى ظل التهديدات الإيرانية وأذرعها، المتمثلة فى قيام مليشيا الحوثى الانقلابية الموالية لإيران، بالهجوم على محطتى ضخ نفط فى المملكة، والأعمال التخريبية التى تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات العربية.

وأكد - بيان لوزارة الخارجية اليمنية أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، دعم وتضامن اليمن التام والدائم لكافة الخطوات التى تتخذها ، والجهود التى تبذلها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز المصالح العربية المشتركة.

 

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