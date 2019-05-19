شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل نظيره القطرى لبحث المستجدات الإقلیمیة والدولیة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بقصر دسمان، الشیخ تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثانى أمیر دولة قطر والوفد المرافق له، وذلك بحضور ولى العهد الكويتى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حیث قدم لأمير قطر التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل الطرفين خلال اللقاء، الأحادیث الودیة حول مجمل الأمور التى جسدت عمق العلاقات الأخویة الراسخة بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیز وتنمیة مسیرة التعاون الثنائى بین البلدین الشقیقین وذلك على كافة الأصعدة بما یخدم مصالحهما المشتركة، كما تم استعراض القضایا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد.

وقد حضر اللقاء رئیس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وكبار المسئولین بالدولة، وعقب انتهاء اللقاء، غادر أمير قطر الكويت عائدًا إلى بلاده.