شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار فى وسط بغداد والسبب مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر شهود من "رويترز"، أنهم سمعوا دوى انفجار فى وسط بغداد، مساء اليوم الأحد، فيما لم يتضح بعد سببه وموقعه، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسئولين العراقيين.

فيما، قال مصدران دبلوماسيان مقرهما فى بغداد، إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى العاصمة العراقية والتى تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.