شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى سورى: الأنباء عن استخدام الجيش سلاحا كيميائيا فى بلدة كبانى كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، أن الأنباء عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية كاذبة.

وقال المصدر العسكري - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها تناقلت أخبارا كاذبة مفبركة عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني.

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وأضاف المصدر أن القيادة العامة للجيش السوري تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مشددة على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة من التراب السوري.