شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وإريتريا يبحثان العلاقات الثنائية وعملية السلام فى القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم، العلاقات الثنائية وعملية السلام في القرن الأفريقي.

وقال وزير الخارجية الإريتري، في تصريح صحفي، إنه أجرى لقاء مثمرا وبناء مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً أن تفضي عملية التغيير بالسودان إلى توطيد علاقات البلدين وتحقيق مصالح الشعبين.

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وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده في الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية وما يمكن أن يفضي إليه من سلام واستقرار.

وأضاف صالح أن اللقاء تناول اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، واتفاقية التعاون بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، بما يدفع بعجلة التعاون بين البلدان الثلاثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.