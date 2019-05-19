واشنطن: دول الخليج بدأت تسيير "دوريات أمنية مكثفة" بالمياه الدولية

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، الأحد، أن الدول الخليجية بدأت تسيير "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بمنطقة الخليج، بدءًا من السبت.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن دول مجلس التعاون الخليجي باشرت تسيير دوريات أمنية مكثفة عبر المنطقة في المياه الدولية، بدءًا من 18 مايو / أيار الجاري.

وأوضح في بيان نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الدول الخليجية تعمل "بشكل خاص على زيادة التواصل والتنسيق فيما بينها لدعم التعاون البحري الإقليمي، وعمليات الأمن البحري في الخليج العربي".

وتابع البيان أنه "وفقًا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، في مقر الأسطول الأمريكي الخامس، بالعاصمة البحرينية المنامة، تعمل السفن التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق الوثيق مع بعضها البعض ومع البحرية الأمريكية".

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والإثنين الماضي، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ويشارك خبراء أمريكيون في عمليات التحقيق حول الحادث.

وذكرت صحف أمريكية أن التحليل الأولي يشير إلى أن إيرانيين أو جماعات مدعومة من إيران تقف وراء استهداف السفن، حسب إعلام محلي.

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