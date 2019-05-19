الخرطوم / الخليج 365
نظم العشرات من الصحافيين بالسودان، الأحد، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، وسلموا رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، مذكرة تطالب بحل اتحاد الصحافيين السودانيين.
وردد الصحافيون هتافات تطالب بالحريات الإعلامية، "صحافة حرة أو صحافة"، وفق مراسل الخليج 365.
وطالبت المذكرة، التي اطلعت عليها الخليج 365، بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، واللجنة التسييرية الحالية، وإبطال أي قرار صادر عنها منذ تكليفها من قبل مسجل عام تنظيمات العمل، واعتبارها كأنها لم تكن.
ودعت لحصر وضبط العهد والأصول، وتجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وتكليف المراجع العام بمراجعة القوائم المالية للاتحاد.
وشددت المذكرة على مشاورة القاعدة الصحفية في أي تكوين للجنة التسييرية المناط بها إدارة الاتحاد، وفق سقف زمني (..)
وقرر المجلس العسكري، في 29 أبريل الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي 11 أبريل، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الإعلاميين يطالبون بحل اتحاد الصحافيين السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.