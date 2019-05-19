السودان.. رئيس المجلس العسكري يستقبل وزير الخارجية الإريتري

الخرطوم/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، مع وزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك لدى استقبال البرهان، للوزير الإريتري، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال الوزير الإريتري، في تصريحات إعلامية، وفقا للبيان، إنه أجرى لقاءا مثمرا مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده في الإطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان، وسير التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وما يمكن أن يفضي إليه من سلام واستقرار.

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وأشار صالح، إلى أن اللقاء تناول أيضا اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، واتفاقية التعاون بين إثيوبيا وإريتريا والصومال بما يدفع عجلة التعاون بين البلدان الثلاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي اتفاق تاريخي، قررت إثيوبيا وإريتريا، في التاسع من يوليو/ تموز 2018، إنهاء عداء استمر 20 عاما، أي منذ اندلاع الحرب بينهما على حدود متنازع عليها منذ 1998.

ووقع رؤساء إريتريا، أسياس أفورقي، والصومال محمد فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في سبتمبر/ أيلول 2018 بالعاصمة الإريترية أسمرا، اتفاق تعاون في المجالات الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.

وفي 11 أبريل، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.